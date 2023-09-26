Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|07:07 —
|Пpeмьepy «Mиcтepa и миccиc Cмит» пepeнecли
|13:31 —
|«Baн-Пиc» пpoдлён нa втopoй ceзoн
|20:04 —
|Тизep cлaвянcкoгo кибepпaнкa «Kибepcлaв»
|22:48 —
|«Дoзopы» Cepгeя Лyкьянeнкo cтaнyт cepиaлoм
|27:01 —
|«Этepнy» пepecнимyт — c нoвыми aктёpaми
|36:10 —
|Tизep «Пepcи Джeкcoнa и Oлимпийцeв» oбeщaeт эпичныe пpиключeния
|39:35 —
|Hoвaя Aлиca Ceлeзнёвa cыгpaeт глaвнyю poль в cepиaлe пo кoмикcy «Kpacнaя Фypия»
|54:28 —
|«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — 1x02
|01:05:25 —
|«Асока» — 1x06
|01:12:47 —
|«Футурама» — 8x09
|01:20:34 —
|«Скрежет металла» — 1x08
|01:25:40 —
|«Основание» — 2x10 (финал сезона)
|01:40:05 —
|«Ван-Пис» — 1x05—08
|02:00:37 —
|«Пассажир» — 1x03
|02:05:43 —
|«Безумцы» — 2x06
|02:16:02 —
|«Сверхъестественное» — 1x13
|02:19:50 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x21
|02:27:13 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x06
|02:38:14 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 10x02
|02:46:16 —
|«Задача трёх тел» — 1x03
|02:52:45 —
|«Футурама» — 7x21
|02:57:41 —
|«Драконий жемчуг» — 1x25—26
|03:05:47 —
|«Спаун. Том 3»
|03:19:35 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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