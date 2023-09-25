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Мэдисон пустилась во все тяжкие в трейлере финала «Бойся ходячих мертвецов»

Почти добрели до финишной. Кабельный канал AMC опубликовал трейлер финала «Бойся ходячих мертвецов» — первого из целой плеяды спин-оффов оригинальной зомби-драмы. Вторая шестисерийная половина восьмого сезона сериала стартует 22 октября (параллельно эпизоды будут выходить на стриминговом сервисе канала AMC+).

Заключительные серии дадут ответ на животрепещущий вопрос, сможет ли Мэдисон в исполнении Ким Диккенс спасти всех, кто ей дорог, от злодея Троя Отто (Дэниел Шарман) и его армии ходячих мертвецов.

Теги
ВидеоБойся ходячих мертвецов
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Источник фотографий: Depositphotos

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