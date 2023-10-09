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СЕРИАЛЫ
142

Всё очень нестабильно на свежих постерах второго сезона «Локи»

Поскольку сериал «Локи» входит в когорту крайне немногочисленных сериалов MCU, которые Marvel готова признать успешными, то и отношение к нему соответствующее — первый эпизод второго сезона едва вышел, а постеры в честь премьеры продолжают появляться.

В сети обнаружены два новых плаката к продолжению. Один притворяется оригинальным творческим решением, второй — копия официального постера второго сезона той только разницей, что теперь в руках у главного героя в исполнении Тома Хиддлстона плавящиеся часы. Так незатейливо зрителям напоминают об очень нестабильном состоянии временных линий в сюжете.

Постеры сериала «Локи» Постеры сериала «Локи»
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Источник фотографий: Depositphotos

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