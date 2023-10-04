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81

Мобиус и Локи снова беседуют в лифте в первом отрывке второго сезона «Локи»

Второй сезон «Локи», успевший нахвататься восторженных отзывов от критиков (83% «свежести на «Томатах» вкупе с фирменным сертификатом), уже мнётся на зрительском пороге, а мы ещё успеваем поглотить кое-какие промо-материалы продолжения. В сети, например, появился первый отрывок из второго сезона, где лучшая пара этого сериала снова беседует в лифте.

Напарники по пространственно-временным приключениям Мобиус (Оуэн Уилсон) и Локи (Том Хиддлстон) обсуждают произвольное размазывание последнего по континууму. Как выясняется, наблюдать за оным ещё хуже, чем быть объектом этого пренеприятного эффекта.

Теги
ВидеоЛоки
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Источник фотографий: Depositphotos

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