 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Мобильный Маркетинг", ИНН 7714395269, рекламодатель ЕРИР #a-24726

Токен: 4CQwVszH9pUkprdUvG7

     
Жeня выpocлa! Шикapнaя Дapья Meльникoвa нa cъёмкax втopoгo ceзoнa нoвыx «Пaпиныx дoчeк» (фoтo) Doom 3 встречает Dead Space в геймплейном трейлере хоррора Quantum Error
• • •
 
СЕРИАЛЫ
164

Марк Руффало, Хью Лори и остальные на постерах драмы «Весь невидимый нам свет»

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Четырёхсерийная драма «Весь невидимый нам свет» от режиссёра-сценариста Шона Леви («Живая сталь», «Очень странные дела») обзавелась персонажными постерами.

Тут у нас юный немец-сирота Вернер (Луис Хофман), слепая француженка Мари-Лор (Ария Миа Лоберти), её отец Даниэль (Марк Руффало), её дядя Этьен (Хью Лори), а также нацист Рейнхольд фон Румпель (Ларс Эйдингер), преследователь главной героини.

Постеры сериала «Весь невидимый нам свет» Постеры сериала «Весь невидимый нам свет» Постеры сериала «Весь невидимый нам свет» Постеры сериала «Весь невидимый нам свет» Постеры сериала «Весь невидимый нам свет»

Адаптация одноимённого романа американского писателя Энтони Дорра рассказывает о бегущей из оккупированного Парижа юной слепой француженке (актриса-дебютантка Ария Миа Лоберти) и немецком юноше (Хофман), которому нацистским режимом поручено выследить беглянку.

Премьера мини-сериала состоится на цифровой платформе 2 ноября.

Теги
ГалереяВесь невидимый нам свет
Комментарии

Ещё на эту тему

3Звезда «Тьмы» ищет слепую девушку в военной драме Шона Леви «Весь невидимый нам свет»

Тоже интересно

0Marvel пoкaзaлo oблoжки к пepвoмy нoмepy кpoccoвepa Xищникa и Pocoмaxи 53Лecбийcкиe нaклoннocти Mopeйн Дaмoдpeд и пoпыткa в эпичнocть — вышeл тpeйлep втopoгo ceзoнa «Koлeca вpeмeни» 2Издaтeльcтвo Dynamite пoкaзaлo пepвыe cтpaницы пpиквeлa кyльтoвoгo мyльтфильмa «Oгoнь и Лёд» 18«Oппeнгeймep» oчeнь пoмoг cтyдии Universal зapaбoтaть в 2023 гoдy 4 миллиapдa дoллapoв 19Энaкин Cкaйyoкep и юнaя Acoкa нa cвeжиx пocтepax «Acoки»

Далее на КГ

1
Мулаты-аристократы и дебютантки-лесбиянки в трейлере сериала «Пиратки»
 0
Это действительно существует: первые кадры из трилогии «Незнакомцы» от режиссёра «Крепкого орешка 2»
 0
Культовый детектив Дик Трейси вернётся в комиксы
 2
Doom 3 встречает Dead Space в геймплейном трейлере хоррора Quantum Error
 19
Суровый Джейсон Стэйтем жжёт и взрывает в трейлере экшен-триллера Дэвида Эйра «Пчеловод»
 4
Трейлер без цензуры ужастика «День благодарения» поджарит вас заживо
 17
Продюсер «Локи» объяснил, почему обвиняемый в насилии Джонатан Мэйджерс появится во втором сезоне
 9
Роберт Родригес хотел бы вернуться к серии фильмов «Отчаянный», но всему мешает огнестрел
 1
Ранобэ глазами анимешнрика: oбзop тoмoв 1–5 «Бeз игpы нeт жизни» oт XL Media
 0
Космическая версия самурая-кролика Уcaги Ёдзимбo вернётся в комиксы
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино C пoмoщью ИИ и блoкчeйнa пpoгpeccивныe пpoдюcepы плaниpyют cнять «Гopи, гopи яcнo 2» и «Tpи икca 4»
 
«Meтoд» c Пayлинoй Aндpeeвoй вepнётcя нa тpeтий ceзoн
 
Кино Heдeля кинo нa KГ — глaвныe нoвocти 17–23 июля
 
Heдeля cepиaлoв нa KГ — глaвныe нoвocти 3–9 июля
 
КиноИгры Peжиccёp «Лeдникoвoгo пepиoдa» пocтaвит экpaнизaцию видeoигpы Stray пpo кoтa и poбoтa
 
B нoвoй cepии кoмикcoв y Xищникoв ecть ceкpeтнoe opyжиe, o кoтopoм пoклoнники мoгли нe дoгaдывaтьcя
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
5Телеовощи – 516: Мы слишком далеко зашли
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 587: «Неудержимые 4», новые «Дети шпионов», мемуары Лecли Джoнc, «Никто тебя не спасёт», «Айта»
 
0Ноль кадров в секунду – 493: Античные сливы
 
 
5ЕВА – 548: Гендерная слеза и чеховский гатлинг
 
2Телеовощи – 515: Пушистый подросток
 
1Ноль кадров в секунду – 492: Unity против Unity
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 586: «Синий жук», «Кентавр», прорва русских сказок, пиратский конфликт с Red Head Sound
 
3ЕВА – 547: Телефонная будка судьбы
 
2Телеовощи – 514: Убитый стояк
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru