Марк Руффало, Хью Лори и остальные на постерах драмы «Весь невидимый нам свет»

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Четырёхсерийная драма «Весь невидимый нам свет» от режиссёра-сценариста Шона Леви («Живая сталь», «Очень странные дела») обзавелась персонажными постерами.

Тут у нас юный немец-сирота Вернер (Луис Хофман), слепая француженка Мари-Лор (Ария Миа Лоберти), её отец Даниэль (Марк Руффало), её дядя Этьен (Хью Лори), а также нацист Рейнхольд фон Румпель (Ларс Эйдингер), преследователь главной героини.

Адаптация одноимённого романа американского писателя Энтони Дорра рассказывает о бегущей из оккупированного Парижа юной слепой француженке (актриса-дебютантка Ария Миа Лоберти) и немецком юноше (Хофман), которому нацистским режимом поручено выследить беглянку.

Премьера мини-сериала состоится на цифровой платформе 2 ноября.