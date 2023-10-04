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СЕРИАЛЫ
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Продюсер «Локи» объяснил, почему обвиняемый в насилии Джонатан Мэйджерс появится во втором сезоне

Источник: Marvel

Джонатан Мэйджерс настолько талантлив, что Marvel не может позволить себе его потерять. Так что, главная звезда всей Шестой фазы продолжит играть Канга Завоевателя, несмотря на обвинения в насилии и продолжающийся суд.

Ближайшее появление актёра уже точно состоится во втором сезоне «Локи». Комментируя это обстоятельство, продюсер сериала Кевин Райт резонно отметил, что нельзя делать скоропалительных выводов. Правильно, без суда и следствия безопасно увольнять только белых мужчин.

На данный момент я знаю столько же, сколько и вы. Было бы преждевременным делать что-либо, не зная, чем дело кончится.

К тому же это первый сериал Marvel (думается, и не только сериал), у которого вообще не было пересъёмок — оказывается, так тоже бывает. Не портить же историческое достижение из-за одной оскандалившейся звезды.

Это первый сериал Marvel, у которого не было пересъёмок. История, которая будет показана на экране — это именно та история, которую мы намеревались создать. У нас была очень конкретная идея того, что мы хотим получить, и мы нашли способ передать это за время съёмок.

Продолжение странствий бога обмана и его более прекрасной версии выйдет на Disney+ уже 5 октября.

Ждём возвращения Тома Хиддлстона, Оуэна Уилсона, Софии Ди Мартино и Вунми Мосаку, к которым присоединится оскароносный Ke Xюи Kyaн.

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Источник фотографий: Depositphotos

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