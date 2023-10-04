Продюсер «Локи» объяснил, почему обвиняемый в насилии Джонатан Мэйджерс появится во втором сезоне

Джонатан Мэйджерс настолько талантлив, что Marvel не может позволить себе его потерять. Так что, главная звезда всей Шестой фазы продолжит играть Канга Завоевателя, несмотря на обвинения в насилии и продолжающийся суд.

Ближайшее появление актёра уже точно состоится во втором сезоне «Локи». Комментируя это обстоятельство, продюсер сериала Кевин Райт резонно отметил, что нельзя делать скоропалительных выводов. Правильно, без суда и следствия безопасно увольнять только белых мужчин.

На данный момент я знаю столько же, сколько и вы. Было бы преждевременным делать что-либо, не зная, чем дело кончится.

К тому же это первый сериал Marvel (думается, и не только сериал), у которого вообще не было пересъёмок — оказывается, так тоже бывает. Не портить же историческое достижение из-за одной оскандалившейся звезды.

Это первый сериал Marvel, у которого не было пересъёмок. История, которая будет показана на экране — это именно та история, которую мы намеревались создать. У нас была очень конкретная идея того, что мы хотим получить, и мы нашли способ передать это за время съёмок.

Продолжение странствий бога обмана и его более прекрасной версии выйдет на Disney+ уже 5 октября.

Ждём возвращения Тома Хиддлстона, Оуэна Уилсона, Софии Ди Мартино и Вунми Мосаку, к которым присоединится оскароносный Ke Xюи Kyaн.