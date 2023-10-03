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«Убийства в одном здании» получили четвёртый сезон

Источник: Hulu

Многосерийный комедийный детектив «Убийства в одном здании» получил продление на четвёртый сезон. Стриминговый сервис Hulu, для которого проект остаётся самой популярной оригинальной комедией, поделился официальной новостью о продлении в день финала третьего сезона.

Проживающие в одном нью-йоркском многоквартирном доме персонажи Cтива Mapтина, Ceлeны Гoмec и Mapтина Шopта продолжат расследовать убийства в роскошном жилом комплексе и записывать собственный подкаст по мотивам.

Мартин, ко всему прочему, выступает создателем популярного на Hulu сериала в тандеме с Джоном Хоффманом. Он также выступает исполнительным продюсером проекта совместно с Гомес, Шортом, Дэном Фогельманом и Джесс Розенталь. Производством заведует 20th Studios.

Теги
Убийства в одном здании
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Подкасты
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