«Убийства в одном здании» получили четвёртый сезон

Многосерийный комедийный детектив «Убийства в одном здании» получил продление на четвёртый сезон. Стриминговый сервис Hulu, для которого проект остаётся самой популярной оригинальной комедией, поделился официальной новостью о продлении в день финала третьего сезона.

Проживающие в одном нью-йоркском многоквартирном доме персонажи Cтива Mapтина, Ceлeны Гoмec и Mapтина Шopта продолжат расследовать убийства в роскошном жилом комплексе и записывать собственный подкаст по мотивам.

Мартин, ко всему прочему, выступает создателем популярного на Hulu сериала в тандеме с Джоном Хоффманом. Он также выступает исполнительным продюсером проекта совместно с Гомес, Шортом, Дэном Фогельманом и Джесс Розенталь. Производством заведует 20th Studios.