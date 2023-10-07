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213

Второй сезон «Локи» обзавёлся важным плакатом

По следам первого эпизода второго сезона фантастического сольника «Локи» на просторах сети появился очень важный дополнительный промо-материал. Постер нового персонажа О. Б. (или Уробороса), которого играет Ke Xюи Kyaн, представлен как наглядная инструкция по технике безопасности. А оную никак нельзя игнорировать, когда речь заходит о пространственно-временных неполадках ощутимых масштабов.

Постеры сериала «Локи»

В общем, постер вышел не только стилистически выдержанный, но и безусловно информативный, ко всему прочему пополняющий ваш словарь такими важными терминами, как, например, спагеттификация. За познавательность, опять же, особая благодарность верному сотруднику и блестящему техническому специалисту TVA.

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ГалереяЛоки
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Источник фотографий: Depositphotos

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