Второй сезон «Локи» обзавёлся важным плакатом

По следам первого эпизода второго сезона фантастического сольника «Локи» на просторах сети появился очень важный дополнительный промо-материал. Постер нового персонажа О. Б. (или Уробороса), которого играет Ke Xюи Kyaн, представлен как наглядная инструкция по технике безопасности. А оную никак нельзя игнорировать, когда речь заходит о пространственно-временных неполадках ощутимых масштабов.

В общем, постер вышел не только стилистически выдержанный, но и безусловно информативный, ко всему прочему пополняющий ваш словарь такими важными терминами, как, например, спагеттификация. За познавательность, опять же, особая благодарность верному сотруднику и блестящему техническому специалисту TVA.