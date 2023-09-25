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ДРКГ-21: Всеяредакция отмечает День рождения

Источник: КГ

Вот и октябрь на носу, а это значит что? Это значит, что пришла пора праздновать День рождения любимого сайта!

Как водится, ДРКГ-21 мы планируем отметить сначала в Питере (30 сентября, суббота в 18:00), а спустя неделю — в Москве (7 октября, тоже суббота в 18:00).

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30 сентября — празднуем в Санкт-Петербурге

Место проведения — чешская пивница «Подстреленная гусыня» по адресу Владимирский проспект, дом 13/9 (м. «Владимирская»). Мы забронировали стол на 15-20 человек, этого, как правило, в Питере хватает. Начало — в 18:00.

ДPKГ-21: Bceяpeдaкция oтмeчaeт Дeнь poждeния «KГ»

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7 октября — празднуем в Москве

Место проведения — многократно проверенная чешская пивная «Пилзнер», что по адресу Пресненский Вал, дом 4/29 (м. «Улица 1905 года»). Мы уже забронировали отдельный зал на цокольном этаже, так что смело приходите к 18:00.

ДPKГ-21: Bceяpeдaкция oтмeчaeт Дeнь poждeния «KГ»

Так что оставляйте заявку на участие в ДРКГ-21, указав выбранные город и дату, а также количество человек, которые придут по вашей заявке. В программе мероприятий — традиционное живое общение со Всеяредакцией и друг другом, возлияния до розовых слоников, обсуждение кино, сериалов, аниме, игр, кей-попа (куда ж без него) и так далее. Словом, освобождайте выходные — такой праздник случается всего-то раз в год!

Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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