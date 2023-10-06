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Сериал о «гениальной» наследнице Тони Старка отодвинули на осень 2025 года

Источник: Marvel Studios

Крайне многообещающий (нет) марвеловский сериал «Железное сердце» ещё очень нескоро доберётся до экранов. Притворитесь что вы разочарованы. Согласно инсайдерской информации, которая официально пока не подтверждена, сольный сериал о «гениальной» Рири Уильямс, успевшей засветиться в сиквеле «Чёрной Пантеры», получил новую дату выхода — 3 сентября 2025 года.

Забастовки актёров и сценаристов тут, конечно, ни при чём, потому что съёмки сериала завершились ещё в ноябре 2022-го. Однако косвенно они на дату выхода проекта всё-таки повлияли — прочие фильмы и сериалы MCU, сюжетно расположенные до старта «Железного сердца», не успели бы выйти, стартуй проект этой осенью. Вот такое нехитрое объяснение.

За шecтиcepийный пpиключeнчecкий экшeн o дyxoвнoй нacлeдницe Toни Cтapкa отвечает Чинaкa Xoдж. B инклюзивном aктёpcкoм cocтaвe знaчaтcя Дoминик Topн, Mэнни Moнтaнa, Энтoни Paмoc, Oлдeн Эpeнpaйк, Лиpик Pocc и Xapпep Энтoни.

Теги
Железное сердце
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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