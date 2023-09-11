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Автор «Перси Джексона» рассказал, зачем «модернизировал» сюжет в сериале

Источник: Disney+

Портал Entertainment Weekly подключился к промо-кампании «Перси Джексона и Олимпийцев», пытаясь убедить зрителей в том, что современная многосерийная интерпретация устаревшего литературного первоисточника — шаг в верном направлении. А то вдруг вы прежние заявления его автора и по совместительству шоураннера адаптации Рика Риордана не расслышали.

В актуальном превью издания содержится свежий комментарий Риордана, в который раз поведавшего о том, что все расхождения с каноничным текстом — совершеннейшая необходимость.

Что касается модернизация сюжета 20-летней давности, то она очень важна. Мне было важно взглянуть на него свежим взглядом и убедиться, что история адресуется всем детям, и каждый, кто посмотрит сериал, увидит там себя.

 
Рик Риордан, непоколебим

Заодно писатель-шоураннер в который раз вступился на исполнительницу роли знатно потемневшей с лица Аннабет Чейз, свалив всю ответственность за трудности, с которыми столкнулась юная актриса, на «токсичных» зрителей-расистов, которые никак не могут понят, что она идеально вписалась в образ главной героини истории.

Теги
Перси Джексон и Олимпийцы
Комментарии (2)

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