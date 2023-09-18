«Перси Джексон и Олимпийцы» хвалятся своими главными героями на свежих кадрах фэнтези

Юные полубоги готовятся к своим многосерийным приключениям на стриминговом сервисе Disney+, и завтра миру явят первый полноценный трейлер эпического во всех отношениях фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» по романам Рика Риордана, персонально занимающегося адаптацией литературного первоисточника в статусе шоураннера.

На эксклюзивных кадрах, опубликованных порталом Enetrtainment Weekly, никого лишнего — только главные герои: Перси Джексон (Уокер Скобелл), Aннaбeт Чeйз (Лea Caвa Джeффpиc) и Гpoвep Aндepвyд (Apьян Cимxaдpи).

Премьера приключенческого фэнтези состоится на цифровой платформе 20 декабря.