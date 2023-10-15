Финал «Спецагента Арчера» выйдет в декабре (видео)

Вы от него так просто не отделаетесь. Анимационный сериал «Спецагент Арчер», продержавшийся в эфире целых четырнадцать сезонов, не прощается со зрителями. Внезапный тизер, выпущенный FX Networks, уведомил поклонников, что прощание откладывается до зимы.

Оказывается, 17 декабря на малые экраны выйдет специальный эпизод Archer: Into the Cold, который и станет настоящим финалом долгоиграющего комедийного экшена о непревзойдённом спецагенте Стерлинге Арчере и его команде.