Телеовощи. Выпуск 518: Разный кримпай

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Содержание
Оценки эпизодов
|02:07 —
|Сценаристы «Ван-Писа» приступили к работе над продолжением
|04:27 —
|Castlevania: Nocturne вернётся на второй сезон
|08:19 —
|Авторы «Ведьмака» садятся дописывать сценарий четвёртого сезона
|12:55 —
|Сериал o «гениальной» наследнице Тони Старка отодвинули на осень 2025 года
|22:42 —
|Сценаристов «Сорвиголовы: Рождённого заново» погнали из сериала
|36:30 —
|Тизер криминальной комедии «Отмороженные»
|40:23 —
|Тизep мнoгocepийнoй cкaзoчнoй кoмeдии «Boлшeбный yчacтoк»
|44:51 —
|«Отель Хазбин» (Hazbin Hotel) — 1x00
|47:45 —
|«Локи» — 2x01
|57:47 —
|«Голяк» — 5x02
|01:06:05 —
|«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — 1x05
|01:18:58 —
|«Пассажир» — 1x06
|01:25:55 —
|«Безумцы» — 2x09
|01:37:38 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x08
|01:47:49 —
|«Сверхъестественное» — 1x16
|01:56:54 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x03
|02:02:49 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 10x05
|02:07:03 —
|«Задача трёх тел» — 1x06
|02:14:52 —
|«Футурама» — 7x24
|02:19:18 —
|«Драконий жемчуг» — 29—32
|02:27:12 —
|«Спаун» — Выпуски 21—24
|02:43:20 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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