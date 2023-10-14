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Ретро-Сильвия на свежем постере второго сезона «Локи»

Для кого-нибудь наверняка долгожданное возвращение состоялось — во втором эпизоде второго сезона «Локи» появилась Сильвия (Локи из параллельной реальности), большая любовь оригинального Локи в исполнении Тома Хиддлстона.

Героиня, которую играет София Ди Мартино, поневоле заново втягивается в большую пространственно-временную гонку, потому что на кону, как обычно, требующие оперативного спасения всё и вся.

Постеры сериала «Локи»

Продолжение марвеловского проекта неплохо стартовало, по замерам стримингового сервиса Disney+. Говорят, лучше в этом году выступил только третий сезон «Мандалорца».

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ГалереяЛоки
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Источник фотографий: Depositphotos

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