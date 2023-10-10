Второй сезон «Локи» продемонстрировал мощный старт

Стриминговая платформа Disney+ рапортует, что второй сезон «Локи» отметился впечатляющим стартом, и даже приводит кое-какие данные для подкрепления своих слов. Первый эпизод продолжения за три дня с момента своей премьеры набрал 10,9 млн просмотров, став для платформы вторым по успешности стартом 2023 года.

Пространственно-временные приключения MCU не смогли обойти лишь мартовскую премьеру третьего сезона «Мандалорца» — сериал Джона Фавро по вселенной «Звёздных войн» продолжает удерживать лидерство.

Возглавляемый Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном второй сезон фантастического экшена столкнул героев с последствиями произошедшего в первом сезоне и сейчас герои активно работают над тем, чтобы исправить положение. Получается пока так себе.