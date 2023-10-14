В колледже Годолкина становится совсем уж неспокойно. Стриминговый сервис Amazon опубликовал свежий трейлер «Поколения „Ви“» — «школьного» спин-оффа «Пацанов». Правда, до успеха главного сериала новичку пока очень далеко. Сериал стартовал 29 сентября, на 97% понравился критикам и на 76% — зрителям (по версии Rotten Tomatoes). При этом интенсивного обсуждения сериала в соцсетях особо не наблюдается.

Возможно, свежий видеоролик, где много-много экшена, подкинет пищи для этих самых обсуждений. Или нет.

В сериале о новом поколении супергероев задействованы Джaз Cинклep, Пaтpик Швapцeнeггep, Шeлли Koнн, Шoн Пaтpик Toмac, Mэдди Филлипc, Aлeкcaндpa Kacтильo, Mapкo Пигoccи и Лoндoн Top.