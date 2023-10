«Неуязвимый» Марк Грэйсон берёт пример с отца в трейлере второго сезона

Daddy issues all the way. У юного супергероя большие проблемы с наследственностью — от своей кровной связи с величайшим супергероем Земли просто так не отвертишься. Стриминговый сервис Amazon опубликовал трейлер долгожданного второго сезона анимационного экшена «Неуязвимый».

Многосерийная адаптация одноимённого комикса Роберта Киркмана наконец-то возвращается на малые экраны — премьера первых эпизодов состоится 3 ноября.

Во втором сезоне заглавный герой Марк Грэйсон (Стивен Ян) пытается вернуться хотя бы к подобию нормальной жизни после пережитого в первом сезоне, а также вынужден противостоять новым угрозам. И всё это смешивается с глубинным страхом однажды стать похожим на своего безжалостного отца Омни-мена (Д. К. Симмонс).