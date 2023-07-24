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СЕРИАЛЫ
69

Стал известен график выхода второго сезона «Неуязвимого»

Источник: Amazon

Супергеройский мультсериал Amazon «Неуязвимый», основанный на одноимённом комиксе Роберта Киркмана, готовится в этом году представить второй сезон. Сериал вернётся на экраны 3 ноября, и новые эпизоды будут выходить еженедельно. Однако после четырёх серий «Неуязвимый» отправится на отдых — финал сезона выйдет в начале 2024 года. Запасайтесь терпением, фанаты.

Но есть и хорошие новости: актёры озвучки уже записали все реплики для третьего сезона, так что перерыв после второго будет не таким значительным. Новых персонажей во втором сезоне озвучивают Стерлинг Браун («Удивительная мисс Мейзел»), Питер Каллен (голос Оптимуса Прайма из фильмов и видеоигр про трансформеров), Ри Сихорн («Вице-президент»), Татьяна Маслани («Женщина-Халк: Адвокат») и Джош Китон («Аркейн»). Кроме того, уже доступен специальный эпизод-сольник «Атомная Ева».

«Неуязвимый» рассказывает о непростой судьбе американского подростка Марка Грейсона. Из-за инопланетных генов отца в 17 лет он становится супергероем, после чего вынужден балансировать между супергеройствованием и школьной жизнью обычного подростка.

Теги
Неуязвимый
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Источник фотографий: Depositphotos

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