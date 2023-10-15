Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 октября

Заверните! Совершенно новые «Форс-мажоры» уже в разработке. А вот и последствия стримингового успеха.
Второй сезон «Локи» продемонстрировал мощный старт. Disney+ обнародовал кое-какие цифры.
Курт Расселл и гигантские чудовища в эпичном трейлере «Монарха: Наследия монстров». Выглядит многообещающе.
Сценаристов «Сорвиголовы: Рождённого заново» погнали из сериала. Текст будут переписывать новые шоураннеры. Режиссёров тоже заменили.
«Футурама» по-нашему? Вышел тизер криминальной комедии «Отмороженные». Из 90-х через криокамеру в 2022-й.
Помощник шерифа Джо Кири и его навыки в свежем промо пятого сезона «Фарго». Пошёл по стопам отца.
Кровавая пирушка и новая любовь Луи в отрывке из второго сезона «Интервью с вампиром». Сериал вернётся на экраны в 2024-м.
«Реальные пацаны» в сказке — вышел тизер нового сериала c Николаем Наумовым. Горыныч Павел Деревянко, холодная шаурма и прочие ужасы.
Они клонировал Джессику Джонс! Спин-офф «Тёмного дитя» с Кристен Риттер обзавёлся первым трейлером. Ни намёка на Татьяну Маслани.
Высший свет на постере второго сезона «Позолоченного века». Сериал вернётся на экраны в конце октября.
Суровый Рик Граймс шлёт весточку Мишон в тизере «Ходячих мертвецов: Тех, кто выжил». Говорит, что любит.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: