Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 октября

Заверните! Совершенно новые «Форс-мажоры» уже в разработке. А вот и последствия стримингового успеха.

Сценаристов «Сорвиголовы: Рождённого заново» погнали из сериала. Текст будут переписывать новые шоураннеры. Режиссёров тоже заменили.

«Футурама» по-нашему? Вышел тизер криминальной комедии «Отмороженные». Из 90-х через криокамеру в 2022-й.

Помощник шерифа Джо Кири и его навыки в свежем промо пятого сезона «Фарго». Пошёл по стопам отца.

Кровавая пирушка и новая любовь Луи в отрывке из второго сезона «Интервью с вампиром». Сериал вернётся на экраны в 2024-м.

«Реальные пацаны» в сказке — вышел тизер нового сериала c Николаем Наумовым. Горыныч Павел Деревянко, холодная шаурма и прочие ужасы.