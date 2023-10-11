Глава семейства пугает внучку в отрывке хоррора «Падение дома Ашеров»

Непросто быть патриархом влиятельного и очень богатого семейства, состоящего сплошь из негодяев. Сриминговый сервис Netflix опубликовал свежий отрывок из мистического хоррора «Падение дома Ашеров», где Родерик Ашер (Брюс Гринвуд) пугает своими таинственными и мрачными речами внучку Ленору (Кайли Кёрран).

Современная адаптация одноимённого рассказа Эдгара Алана По выходит на цифровой платформе уже через несколько часов. За мини-сериал отвечает мастер жанра Майк Флэнеган («Призраки дома на холме», «Полуночная месса»).