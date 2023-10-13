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Заверните! Совершенно новые «Форс-мажоры» уже в разработке

Источник: NBC

После того, как «Форс-мажоры» 12 недель кряду возглавляли топ самых популярных сериалов на стриминге (и продолжают это делать), о возможном воссоединении не заговорил только ленивый. Но придумать новый сериал оказалось реальнее, чем выманить герцогиню Сассекскую и собрать и без того поредевший под конец актёрский состав.

Этим и займётся создатель оригинала Аарон Корш. Как стало известно, NBCUniversal официально заказала новый проект по вселенной «Форс-мажоров», который при этом не будет ни ребутом, ни спин-оффом. Так что, нас ждёт совершенно новый сериал с новыми героями — и не мечтайте о Харви Спектре, никто из старичков не вернётся. Впрочем, возможность кроссоверов в будущем не исключается.

К сериалу также привлекли продюсировавших «Форс-мажоров» Дага Лаймана и Дэйва Бартиса, что обнадёживает. Главное, чтобы не получилось как с «Пирсон» — о том спин-оффе юридического процедурала сейчас предпочитают не вспоминать.

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