USA Network попрощался с сериалом «Пирсон» после первого сезона

В отличие от «Форс-мажоров», куковавших на кабельном канале USA Network целых девять лет, их прогрессивный спин-офф «Пирсон» о сильной и независимой юристке в исполнении Джины Торрес продержался в эфире всего один сезон. Вещатель решил не продлевать сериал, который в его рейтинговом топе оригинальных проектов занял самую нижнюю строчку.

Стартовавшая в июле юридическая драма с явным уклоном в политику рассказывала о личной и профессиональной жизни адвоката Джессики Пирсон в Чикаго, куда Пирсон перебралась вместе с бойфрендом Джеффом Малоуном. В центре внимания была грязная политическая жизнь большого города, где титульная героиня числилась на должности главной помощницы мэра.

Шоураннер проекта — Дэниел Аркин («Шпионка»). Исполнительные продюсеры — Торрес, Аркин, сценарист Аарон Корш, Даг Лайман и Джин Клейн («Тайные связи»). Производством занималась Universal Cable Productions.