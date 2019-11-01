 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Майк Шинода из Linkin Park написал саундтрек к российскому фантастическому триллеру «Аванпост» «Ведьмак» — трейлер фэнтези-саги по романам Анджея Сапковского Пятый сезон «Люцифера» выйдет в двух частях PC-версию Death Stranding анонсировали официально Канал The CW готовит приквел сериала «Сотня»
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

USA Network попрощался с сериалом «Пирсон» после первого сезона

В отличие от «Форс-мажоров», куковавших на кабельном канале USA Network целых девять лет, их прогрессивный спин-офф «Пирсон» о сильной и независимой юристке в исполнении Джины Торрес продержался в эфире всего один сезон. Вещатель решил не продлевать сериал, который в его рейтинговом топе оригинальных проектов занял самую нижнюю строчку.

Стартовавшая в июле юридическая драма с явным уклоном в политику рассказывала о личной и профессиональной жизни адвоката Джессики Пирсон в Чикаго, куда Пирсон перебралась вместе с бойфрендом Джеффом Малоуном. В центре внимания была грязная политическая жизнь большого города, где титульная героиня числилась на должности главной помощницы мэра.

Шоураннер проекта — Дэниел Аркин («Шпионка»). Исполнительные продюсеры — Торрес, Аркин, сценарист Аарон Корш, Даг Лайман и Джин Клейн («Тайные связи»). Производством занималась Universal Cable Productions.

3 Обсудить
Темы
 
Пирсон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Патрик Джей Адамс вернётся в финальном сезоне «Форс-мажоров»
 
Новые сериалы 15–21 июля
 
USA Network попрощается с «Форс-мажорами» после девятого сезона

Тоже интересно

 
Кино Кинотеатры начнут требовать у зрителей паспорт
 
«Союзмультфильм» и Эдуард Успенский договорились насчёт нового «Простоквашино»
 
Создатели «Очень странных дел» ответили на обвинения в оскорблениях
 
Геральт и Плотва — новые промо-фото сериала «Ведьмак»
 
Кино «Люди Икс: Новые мутанты» — тизер
 
Кино «Дэдпул 2» плохо выступил на тестовых показах
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороЕВА (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Выйдут в ноябре

2 СбТелеовощи (аудио)
3 ВсТелеовощи (видео)
3 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
4 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
6 СрНоль кадров в секунду (аудио)
6 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
7 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
8 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 92: Церемония открытия BlizzCon 2019
 
 
8Ноль кадров в секунду – 288.1: Как потерять уважение, которого уже нет
 
30Лазер-шоу «Три дебила» – 377: «Текст» и тайна 25-го кадра
 
11ЕВА
 
 
14Телеовощи – 307: Немецкий мужской пёрдж
 
8Ноль кадров в секунду – 287: Сакральная цель гуся
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 376: Малефисента, Zомбилэнд и другие ненужные сиквелы
 
18ЕВА – 343: Не убить, так покромсать
 
10Телеовощи – 306: Джин-мазахист и ретард с пистолетом
 
36Лазер-шоу «Три дебила» – 375: «Гемини», «Эль Камино: Во все тяжкие» и «Бэтмен и Робин»
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru