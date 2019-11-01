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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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«Незнакомец» — первые кадры из криминального триллера с Ричардом Армитеджем

Потоковый сервис Netflix опубликовал первые кадры из многосерийного криминального триллера «Незнакомец» с Ричардом Армитеджем («Хоббит», «Берлинская резидентура») в главной роли.

Восьмисерийная экранизация одноимённого романа Харлана Кобена повествует об Адаме Прайсе (Армитедж) — счастливом муже и отце двоих детей, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда незнакомец раскрывает ему секрет о его супруге Коринн. Шокирующее открытие превращает жизнь Адама в смертельно опасную интригу, где любая неосторожность может привести к гибели.

В актёрском составе также значатся Дженнифер Сондерс, Ханна Джон-Кэймен, Шивон Финнеран, Кадифф Кирван, Пол Кэй, Энтони Хэд, Шон Дули, Дервла Кирван и Стивен Ри. Команду сценаристов возглавляет Дэнни Броклхёрст («В безопасности»), который также выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Кобеном, Николой Шиндлер и Ричардом Фи. Производство курирует Red Production Company.

Кадры из сериала «Незнакомец» Кадры из сериала «Незнакомец» Кадры из сериала «Незнакомец» Кадры из сериала «Незнакомец»
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