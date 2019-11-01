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«Прислуга» — свежие тизеры психологического триллера М. Найта Шьямалана

У психологического триллера «Прислуга» от продюсера М. Найта Шьямалана появилась пара свежих тизеров, посвящённых молодой няне Лиэнн и её странному подопечному. Сериал стартует на цифровой платформе Apple TV+ 28 ноября.

10-серийный первый сезон рассказывает о скорбящей супружеской паре из Филадельфии. Шон и Дороти Тёрнеры недавно потеряли своего годовалого малыша и пытаются справиться с горечью утраты не совсем обычным образом. Супруги держат в доме куклу, с которой обращаются как с живым младенцем, и Дороти настолько погружается в иллюзию, что нанимает для куклы няню.

В сериале снимаются Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри. Сценарий написал создатель проекта Тони Басгэллоп («24 часа: Проживи ещё день»). Шьямалан срежиссировал первый эпизод и вместе с Басгэллопом числится исполнительным продюсером сериала.

Первый тизер:

И второй:

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Темы
 
Видео Прислуга
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