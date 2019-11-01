Аль Пачино представляет первый тизер драмы «Охотники»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon представляет на суд зрителей первый тизер сериала «Охотники», продюсируемого Джорданом Пилом («Прочь», «Мы»). Аль Пачино в образе матёрого охотника на затаившихся в США нацистов демонстрирует своё рабочее место. Премьеру стоит ждать в следующем году.

10-серийная драма на основе реальных событий повествует о команде необычных охотников, организованной в 1977 году в Нью-Йорке. Её участники занимаются разоблачением и уничтожением высокопоставленных нацистов, воспользовавшихся помощью американского правительства и планирующих построить в США Четвёртый рейх.

Кроме Пачино в сериале снимаются Логан Лерман, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек, Тиффани Бун, Луис Одзава Чангчьен, Грег Остин и Дилан Бэйкер.

Пилот снял Альфонсо Гомес-Рехон («Американская история ужасов»). Шоураннерами значатся Никки Тоскано («Мотель Бейтсов») и сценарист проекта Дэвид Вейл. Производством заведуют Monkeypaw Productions и Sonar Entertainment.