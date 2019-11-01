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Аль Пачино представляет первый тизер драмы «Охотники»

Потоковый сервис Amazon представляет на суд зрителей первый тизер сериала «Охотники», продюсируемого Джорданом Пилом («Прочь», «Мы»). Аль Пачино в образе матёрого охотника на затаившихся в США нацистов демонстрирует своё рабочее место. Премьеру стоит ждать в следующем году.

10-серийная драма на основе реальных событий повествует о команде необычных охотников, организованной в 1977 году в Нью-Йорке. Её участники занимаются разоблачением и уничтожением высокопоставленных нацистов, воспользовавшихся помощью американского правительства и планирующих построить в США Четвёртый рейх.

Кроме Пачино в сериале снимаются Логан Лерман, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек, Тиффани Бун, Луис Одзава Чангчьен, Грег Остин и Дилан Бэйкер.

Пилот снял Альфонсо Гомес-Рехон («Американская история ужасов»). Шоураннерами значатся Никки Тоскано («Мотель Бейтсов») и сценарист проекта Дэвид Вейл. Производством заведуют Monkeypaw Productions и Sonar Entertainment.

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