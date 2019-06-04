Патрик Джей Адамс вернётся в финальном сезоне «Форс-мажоров»

Девятый сезон «Форс-мажоров», который (хвала богам) станет последним, никак не мог обойтись без одного из своих главных героев, а потому Патрик Джей Адамс в последний раз вернётся к роли Майка Росса. Покинув сериал в прошлом году вместе с Меган Маркл, он наглядно продемонстрировал, что проблема, в общем-то, была не в нём. И даже усиление актёрского состава в лице Кэтрин Хейгл, Аманды Шулл и Дьюли Хилла (последние двое раньше не входили в основной каст), разумеется, не помогло реанимировать некогда бодрый процедурал.

К величайшему сожалению поклонников, участие Адамса ограничится лишь одним эпизодом, когда Майк окажется по разные стороны баррикад с самим Харви Спектром. Однако шоураннер сериала Аарон Корш не исключает его появления в ещё одном, заключительном эпизоде. А вот на возвращение герцогини Сассекской, по понятным причинам, нет ни единого шанса.

Сам актёр говорит о грядущем воссоединении с нескрываемым восторгом:

Я невероятно счастлив быть частью заключительной главы «Форс-мажоров». Я соскучился по своей телевизионной семье и очень хочу увидеть, какие проблемы Майк Росс создаст фирме на этот раз. Патрик Джей Адамс

Создатели обещают множество забавных и очень тёплых моментов с участием Майка, Харви (Гэбриел Махт), Донны (Сара Рафферти) и Луиса (Рик Хоффман), в чём можно было не сомневаться — вся банда в сборе.

10-серийный финальный сезон «Форс-мажоров» стартует на USA Network 17 июля сразу после премьеры своего же спин-оффа о Джессике Пирсон.