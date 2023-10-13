Суровый Рик Граймс шлёт весточку Мишон в тизере «Ходячих мертвецов: Тех, кто выжил»

Великая история любви в условиях непрекращающегося зомби-апокалипсиса. Кабельный канал AMC показал тизер энного по счёту спин-оффа «Ходячих мертвецов», где Рик Граймс в исполнении Эндрю Линкольна борется за выживание и признаётся в любви своей верной спутнице Мишон (Данай Гурира). А ещё ролик обозначил приблизительную дату выхода — премьера мини-сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил» состоится в феврале 2024-го.

Шестисерийная драма поведает о том, как разлучённые обстоятельствами непреодолимой силы Рик и Мишон ищут друг друга в надежде на воссоединение.

И кадры: