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СЕРИАЛЫ
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Суровый Рик Граймс шлёт весточку Мишон в тизере «Ходячих мертвецов: Тех, кто выжил»

Великая история любви в условиях непрекращающегося зомби-апокалипсиса. Кабельный канал AMC показал тизер энного по счёту спин-оффа «Ходячих мертвецов», где Рик Граймс в исполнении Эндрю Линкольна борется за выживание и признаётся в любви своей верной спутнице Мишон (Данай Гурира). А ещё ролик обозначил приблизительную дату выхода — премьера мини-сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил» состоится в феврале 2024-го.

Шестисерийная драма поведает о том, как разлучённые обстоятельствами непреодолимой силы Рик и Мишон ищут друг друга в надежде на воссоединение.

И кадры:

Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил»
Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Те, кто выжил
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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