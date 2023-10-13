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Они клонировал Джессику Джонс! Спин-офф «Тёмного дитя» с Кристен Риттер обзавёлся первым трейлером

Пока Татьяна Маслани, многократно заявившая о себе сериалом «Тёмное дитя», пытается прижиться в киновселенной Marvel, сыгравшая Джессику Джонс Кристен Риттер отправляется распутывать загадки о собственном происхождении в спин-оффе «Тёмное дитя: Отголоски». Такая вот рокировочка.

Стало известно, что компанию Риттер составят Кили Хоуз, Риа Килстедт, Джеймс Хироюки Ляо и Рид Даймонд. Из актёрского состава оригинала, судя по всему, никто не вернётся.

Сериал будет посвящен изучению научных манипуляций человеческим существованием и расскажет о группе женщин, пытающихся разгадать тайну своей личности.

Премьера ожидается в следующем году.

Теги
ВидеоТёмное дитя: Отголоски
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