Баба Яга Юлия Пересильд на кадрах масштабного эпика «Последний богатырь. Наследие»

«Последний богатырь» после множества кассовых рекордов успешно перенёсся с больших экранов на малые, завербовал Юлию Пересильд и готовится покорить зрителей совсем не сериальным размахом. Прямо сейчас идут съёмки примерно по всему Северному Кавказу.
Вот что рассказывает сама актриса:
Это была уникальная по своей сложности экспедиция, при этом в невероятной красоте Приэльбрусья и Эльбруса. Мы там пережили и дождь, и ветер, и солнце, и холод. И это точно те съёмки, которые мы все ещё долго будем вспоминать.
В актёрском составе кроме Пересильд — Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Эвелина Мазурина, Кирилл Зайцев, Арина Рожкова и Дмитрий Лысенков.
В центре сюжета окажутся дочери Ивана (Хориняк) — богатырка Марья (Рожкова) и колдунья Софья (Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти Белогорье и жизнь отца, Софье придется отправиться в Москву прошлого, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.
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