Баба Яга Юлия Пересильд на кадрах масштабного эпика «Последний богатырь. Наследие»

«Последний богатырь» после множества кассовых рекордов успешно перенёсся с больших экранов на малые, завербовал Юлию Пересильд и готовится покорить зрителей совсем не сериальным размахом. Прямо сейчас идут съёмки примерно по всему Северному Кавказу.

Вот что рассказывает сама актриса: