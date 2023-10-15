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Баба Яга Юлия Пересильд на кадрах масштабного эпика «Последний богатырь. Наследие»

Источник: Start

«Последний богатырь» после множества кассовых рекордов успешно перенёсся с больших экранов на малые, завербовал Юлию Пересильд и готовится покорить зрителей совсем не сериальным размахом. Прямо сейчас идут съёмки примерно по всему Северному Кавказу.

Вот что рассказывает сама актриса:

Это была уникальная по своей сложности экспедиция, при этом в невероятной красоте Приэльбрусья и Эльбруса. Мы там пережили и дождь, и ветер, и солнце, и холод. И это точно те съёмки, которые мы все ещё долго будем вспоминать.

Кадры из сериала «Последний богатырь. Наследие» Кадры из сериала «Последний богатырь. Наследие» Кадры из сериала «Последний богатырь. Наследие» Кадры из сериала «Последний богатырь. Наследие» Кадры из сериала «Последний богатырь. Наследие» Кадры из сериала «Последний богатырь. Наследие»

В актёрском составе кроме Пересильд — Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Эвелина Мазурина, Кирилл Зайцев, Арина Рожкова и Дмитрий Лысенков.

В центре сюжета окажутся дочери Ивана (Хориняк) — богатырка Марья (Рожкова) и колдунья Софья (Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти Белогорье и жизнь отца, Софье придется отправиться в Москву прошлого, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

Премьера 8-серийного **«Последнего богатыря. Наследия»* случится в следующем году.

Теги
Последний богатырьПоследний богатырь. Наследие
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