Новые сериалы недели: криминальный триллер «Убить Риту» и возвращение «Загрузки»

Середина октября выдастся исключительно спокойной — на сериальном фронте никаких заметных новинок ждать не приходится. Разве что отечественные сериалоделы порадуют премьерой криминального триллера «Убить Риту» в онлайн-кинотеатре Premier. На Amazon стартует третий сезон высокотехнологичной комедии «Загрузка», а на Freeve — продолжение детектива «Босх».
Четверг, 19 октября
драма, триллер
В ролях Евгения Борзых, Артём Быстров, Анна Слю, Александр Мизёв, Алексей Филимонов, Артём Ткаченко
Криминальная экшн-драма о талантливой учёной-химике, которая оказывается втянута в преступную авантюру и вынуждена скрываться от бандитов и спецслужб. Однако она сама не так проста, как может показаться на первый взгляд.
Пятница, 20 октября
комедия
В ролях Робби Амелл, Энди Алло, Кевин Бигли, Оуэн Дэниелс, Аллегра Эдвардс, Крис Уильямс
Создатель Грег Дэниелс
В будущем, где разворачиваются события комедии, люди изобрели способ «загружать» себя в лично выбранный вариант загробной жизни. После своей преждевременной гибели Натан попадает в собственную версию рая, где встречает девушку по имени Нора. Почившему Натану предстоит постепенно привыкать к новой форме существования, а Норе — учиться совмещать свою работу в качестве помощника главного героя с буднями обычного живого человека.
детектив, драма
В ролях Титус Уэлливер, Джэми Гектор, Эми Акино, Эми Прайс-Фрэнсис, Энни Вершинг, Скотт Уилсон
Создатель Майкл Коннелли
Детектив Гарри Босх прошёл военную кампанию во Вьетнаме, а теперь работает в отделе убийств в Лос-Анджелесе и по-настоящему одержим работой. По натуре Босх замкнутый и нелюдимый человек, а из немногочисленных развлечений выбирает лишь джаз. Вся его жизнь сосредоточена на работе — порой только та и может спасти его от тяжёлых воспоминаний и мрачных мыслей.
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