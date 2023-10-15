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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы недели: криминальный триллер «Убить Риту» и возвращение «Загрузки»

Источник: Premier

Середина октября выдастся исключительно спокойной — на сериальном фронте никаких заметных новинок ждать не приходится. Разве что отечественные сериалоделы порадуют премьерой криминального триллера «Убить Риту» в онлайн-кинотеатре Premier. На Amazon стартует третий сезон высокотехнологичной комедии «Загрузка», а на Freeve — продолжение детектива «Босх».

Четверг, 19 октября

 
Премьера+
Premier
Убить Риту

драма, триллер

В ролях Евгения Борзых, Артём Быстров, Анна Слю, Александр Мизёв, Алексей Филимонов, Артём Ткаченко

Криминальная экшн-драма о талантливой учёной-химике, которая оказывается втянута в преступную авантюру и вынуждена скрываться от бандитов и спецслужб. Однако она сама не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Видео

Пятница, 20 октября

 
Сезон3
Amazon
Загрузка Upload

комедия

В ролях Робби Амелл, Энди Алло, Кевин Бигли, Оуэн Дэниелс, Аллегра Эдвардс, Крис Уильямс

Создатель Грег Дэниелс

В будущем, где разворачиваются события комедии, люди изобрели способ «загружать» себя в лично выбранный вариант загробной жизни. После своей преждевременной гибели Натан попадает в собственную версию рая, где встречает девушку по имени Нора. Почившему Натану предстоит постепенно привыкать к новой форме существования, а Норе — учиться совмещать свою работу в качестве помощника главного героя с буднями обычного живого человека.

Видео

 
Сезон9
Amazon
Босх Bosch

детектив, драма

В ролях Титус Уэлливер, Джэми Гектор, Эми Акино, Эми Прайс-Фрэнсис, Энни Вершинг, Скотт Уилсон

Создатель Майкл Коннелли

Детектив Гарри Босх прошёл военную кампанию во Вьетнаме, а теперь работает в отделе убийств в Лос-Анджелесе и по-настоящему одержим работой. По натуре Босх замкнутый и нелюдимый человек, а из немногочисленных развлечений выбирает лишь джаз. Вся его жизнь сосредоточена на работе — порой только та и может спасти его от тяжёлых воспоминаний и мрачных мыслей.

Видео

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