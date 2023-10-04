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Химичка пустилась во все тяжкие в трейлере криминальной драмы «Убить Риту»

Круто нахимичила. Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал трейлер многосерийной криминальной экшен-драмы с красноречивым заголовком «Убить Риту». За постановку отвечает режиссёр Мария Агранович («Люби их всех», «The Тёлки», «Сансара»).

Премьера сериала состоится 19 октября.

Рита (Евгения Борзых) — учительница химии, со скандалом уволенная из школы, а потому вынужденная искать способы заработать на жизнь. Так Рита начинает подрабатывать уборкой жилья богачей, но очень скоро оказывается втянута в преступную авантюру. Теперь по пятам главной героини идут бандиты и спецслужбы. Но Рита без боя не сдастся. Наверняка что-нибудь эдакое нахимичит.

Теги
ВидеоУбить Риту
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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