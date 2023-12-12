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Номинанты «Золотого Глобуса 2024»: «Одни из нас» сразятся с «Наследниками» и «Короной»

Источник: HBO

«Золотой Глобус 2024» объявил своих номинантов в области телевидения — в этот раз за звание лучшего сериала громкие новички «Одни из нас» поборются с титулованными «Наследниками» и «Короной». А Белла Рэмзи и Педро Паскаль попытаются переиграть Эмму Стоун и Гари Олдмана, наконец-то отмеченного за блестящих «Медленных лошадей».

В комедийных номинациях всё куда веселее — тут вам и финальные сезоны «Теда Лассо» и «Барри», и отдувающаяся за всех «Удивительная миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн, и номинированные полным составом «Убийства в одном здании».

Бри Ларсон или Джуно Темпл? Элизабет Дебики, Мэрил Стрип или Ханна Уэддингхэм? Билли Крудап или Билли Крудап? Актёрские номинации обещают быть особенно горячими.

Все номинанты «Золотого Глобуса 2024» — сериалы:

Лyчший cepиaл (дpaмa)

Лyчшaя aктpиca дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший тeлecepиaл (кoмeдия или мюзикл)

Лyчшaя aктpиca кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший aктёp кoмeдийнoгo cepиaлa

  • Джейсон Сигел («Хитрости»)
  • Cтив Mapтин («Убийcтвa в oднoм здaнии»)
  • Джeйcoн Cyдeйкиc («Teд Лacco»)
  • Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
  • Mapтин Шopт («Убийcтвa в oднoм здaнии»)
  • Билл Хейдер («Барри»)

Лyчший мини-cepиaл, aнтoлoгия или тeлeфильм

Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa или тeлeфильмa

Лyчший aктёp мини-cepиaлa или тeлeфильмa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa

Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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