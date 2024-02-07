Второй сезон «Интервью с вампиром» обзавёлся датой выхода (тизер)

Кажется, кому-то прозрачно намекают, что ему недостаёт индивидуальности. Кабельный канал AMC выкатил тизер продолжения мистического триллера «Интервью с вампиром» по одноимённой культовой книжной серии Энн Райс.

В ролике сильно изменившаяся за лето Клодия (Делейни Хейлс) задаёт Луи (Джейкоб Андерсон) неудобные вопросы. Лестат (Сэм Рид) и Арман (Ассад Заман) вампирствуют молча.

Ну и свежий промо-материал раскрывает дату выхода второго сезона. Свежие эпизоды вампирского сюжета пожалуют на малые экраны 12 мая.

И кадры: