Второй сезон «Интервью с вампиром» обзавёлся датой выхода (тизер)

Кажется, кому-то прозрачно намекают, что ему недостаёт индивидуальности. Кабельный канал AMC выкатил тизер продолжения мистического триллера «Интервью с вампиром» по одноимённой культовой книжной серии Энн Райс.
В ролике сильно изменившаяся за лето Клодия (Делейни Хейлс) задаёт Луи (Джейкоб Андерсон) неудобные вопросы. Лестат (Сэм Рид) и Арман (Ассад Заман) вампирствуют молча.
Ну и свежий промо-материал раскрывает дату выхода второго сезона. Свежие эпизоды вампирского сюжета пожалуют на малые экраны 12 мая.
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