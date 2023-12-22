«Воскресший» Лестат на кадрах второго сезона «Интервью с вампиром»

В следующем году на экраны вернётся многосерийная версия культового вампирского сюжета Энн Райс, и не грех напомнить о том, что сериал «Интервью с вампиром» активно к этому возвращению готовится. В сети появились эксклюзивные кадры из второго сезона — с умудрившимся выжить Лестатом (Сэм Рид), Луи (Джейкоб Андерсон), Арманом (Ассад Заман) и Клодией (Делейни Хейлс).

В продолжении истории ожидаются парижские приключения вышеуказанных кровососов. Ну и, очевидно, стоит ожидать жутких планов мести от клыкастой жертвы убийства, случившегося в конце первого сезона.