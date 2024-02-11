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«Пацаны» показали мощный ролик для Суперкубка

Свобода, футбол, семья, лошади... Мегакорпорация Vaught International превзошла сама себя в рекламной кампания, приуроченной к Супербоулу. В сети появился промо-ролик «Пацанов» с участием самых выдающихся членов супергеройской Семёрки, стоящих на страже США. Убойная доза патриотизма и плакатного счастья создают необходимый эффект.

Ну а продолжение кровавых междусобойчиков с участием Хоумлендера (Энтони Старр), Солдатика (Дженсен Эклс), Билли Бутчера (Карл Урбан), Старлайт (Эрин Мориарти), Хьюи (Джек Куэйд) и остальных ожидается в июне.

Теги
ВидеоПацаны
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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