«Пацаны» показали мощный ролик для Суперкубка

Свобода, футбол, семья, лошади... Мегакорпорация Vaught International превзошла сама себя в рекламной кампания, приуроченной к Супербоулу. В сети появился промо-ролик «Пацанов» с участием самых выдающихся членов супергеройской Семёрки, стоящих на страже США. Убойная доза патриотизма и плакатного счастья создают необходимый эффект.

Ну а продолжение кровавых междусобойчиков с участием Хоумлендера (Энтони Старр), Солдатика (Дженсен Эклс), Билли Бутчера (Карл Урбан), Старлайт (Эрин Мориарти), Хьюи (Джек Куэйд) и остальных ожидается в июне.