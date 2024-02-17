Симу Лю снимется в шпионском сериале от режиссёра «Аквамена»

​Симу Лю, который впервые взмыл на вершину славы благодаря своему мастерству в «Шан-Чи и легенде десяти колец», теперь готовится покорить мир технотриллеров. В новом сериале для Peacock он играет разведчика Александра Хейла, чей мозг, похоже, подвергся хакерской атаке, что превратило его жизнь в настоящий шпионский роман с элементами научной фантастики. Теперь, когда каждый его взгляд и слово могут быть украдены, Александр должен выяснить, кто стоит за этой интригой, сохраняя при этом лицо и допуск к секретным данным.

За создание этой напряжённой истории взялся Томас Брэндон, а Джеймс Ван— да, тот самый человек, который заставил нас бояться кукол и старых домов, теперь будет держать нас в напряжении, но уже на технологическом фронте. Симу Лю, вдобавок к роли перед камерой, займёт кресло исполнительного продюсера, что, видимо, станет его новым испытанием на пути к мировому господству в кинематографе.

После того как Лю доказал, что может справиться с десятью кольцами, борьба с хакерами, возможно, покажется ему не такой уж и большой проблемой. Но учитывая, что его мозг теперь как открытая книга для злоумышленников, ему придётся хорошенько постараться.