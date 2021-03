Настоящие Черепашки-ниндзя возвращаются с битемапом Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Сейчас, когда мультсериал «Возрождение Черепашек-ниндзя» занят старательным истреблением всякого интереса к когда-то легендарному бренду, Nickelodeon требовалось что-то, что сможет быстро и эффективно разжечь притухшую было любовь в сердцах фанатов. И тут на помощь с радостью пришли студия Tribute Games и издательство Dotemu — первая собрана авторами битемапа Scott Pilgrim vs. The World: The Game и за последние десять лет выпустила немало классных игр с ретро-стилистикой, а второе и вовсе ответственно за шикарную Streets of Rage 4.

Вместе эти замечательные команды анонсировали Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — разрабатываемое для PC (Steam) и консолей продолжение классических битемапов о Черепашках-ниндзя времён NES и SNES, причём продолжение как идейное, так и визуальное: игра основана именно на культовом мультсериале из восьмидесятых и девяностых, а не многочисленных перезапусках разной степени успешности.

Авторы обещают, что в новой игре фанатам придётся поуправлять как любимыми героями, так и всякими средствами передвижения, созданными Донателло. Ну и без столь необходимого TMNT кооператива на четверых тут тоже не обойдётся. А ещё есть подозрение, что к списку доступных бойцов добавят как минимум Эйприл — не зря же она демонстрирует обретённые за прошедшие годы бойцовские навыки в новом опенинге.