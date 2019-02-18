Nickelodeon делает для Netflix фильмы про Черепашек-ниндзя и шумный дом

Вам недостаточно сериальных ребутных «Черепашек-ниндзя» — тех, которые «Возрождение Черепашек-ниндзя», во Flash, 2D и WTF? Теперь вы сможете увидеть их и в виде полнометражки на Netflix: студия Nickelodeon делает для потокового сервиса фильмы на основе двух своих «важнейших собственностей».

Вторая важнейшая собственность — мультфранчайз «Мой шумный дом» про семью с одним сыном и десятью дочерьми. Точнее, про то как эти многочисленные и непоседливые сиблинги проводят время, пока родителей нет дома. Фильм изначально должен был выйти в феврале 2020 года в кино, но теперь выйдет неведомо когда сразу на Netflix.

«Мой шумный дом» транслируется с мая 2016 года, сейчас в нём три сезона из 76 серий (и уже одобрен четвёртый) плюс четыре короткометражки. «Возрождение Черепашек-ниндзя» стартовало в минувшем сентябре, и первый сезон до сих пор не завершился: вышло 23 эпизода, грядёт 24-й. Учитывая готовящиеся киношные перезапуск от Paramount и кроссовер с Бэтменом от Warner Bros. Animation, рептилии-мутанты просто нарасхват.