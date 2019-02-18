«Снежная королева» станет сериалом

Не только на Западе успешно переосмысливают классическую сказку Андерсена: пока Disney готовит кинопремьеру «Холодного сердца 2», воронежская студия Wizart Animation работает над сериалом по своему франчайзу «Снежная королева».

«Снежная королева» 2012 года когда-то стала дебютной полнометражкой студии. С тех пор вышли ещё три фильма серии: «Снежная королева 2: Перезаморозка» (2014), «Снежная королева 3: Огонь и лёд» (2016) и «Снежная королева: Зазеркалье» (2019). Причём триквел стал российско-китайской копродукцией — к производству подключилась Flame Node Entertainment. И вот сейчас вновь ведутся переговоры с разными китайскими компаниями, но конкретика пока отсутствует.

Фильмы о Снежной королеве и Ко были показаны в 150 странах мира и переведены на 30 языков, так что есть чем приманить зарубежных партнёров. Почему для приманивания выбрана именно Поднебесная? Всё просто: там франчайз любят, «Перезаморозка» собрала около $ 5 млн, а «Огонь и лёд» — уже свыше $ 11 млн, побив рекорд «Сталинграда» и став самым кассовым российским фильмом в китайском прокате всех времён.

Выпуск сериала запланирован на конец 2020 года, уже готовы три первых эпизода, а всего в первом сезоне обещают 26 эпизодов.