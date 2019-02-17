Новости сериалов — лучшее за неделю

«Роковой патруль» — расширенный трейлер — видеоролик рассказывает обо всех главных героях понемножку.
Amazon экранизирует роман о сверхженщинах «Сила» — потоковый сервис расскажет историю о дамах, бьющихся током.
Первый кадр из сериала «Пенниуорт» — авторы обещают экшен-драму с рейтингом R.
Annapurna TV экранизирует свежее эпическое фэнтези «Гибель королей» — принцы, пророчества, драконы и прочее.
«Рунный посох» Майкла Муркока превратят в сериал — производством сериала займётся BBC Studios.
«Уловка-22» — тизер с датой выхода — сатирический мини-сериал выйдет 17 мая.
«Любовь, смерть и роботы» — тизер анимационной антологии с датой выхода — проект курируют Дэвид Финчер и Тим Миллер.
Сериалу про Локи нашли шоураннера из команды «Рика и Морти» — Майклу Уолдрону доверили сценарий пилота и пост создателя проекта.
Сериал по роману «О дивный новый мир» перебрался на USA Network — заказаны съёмки сериала в обход пилотной стадии.
«Благие знамения» от Amazon получили дату выхода — и в довесок Бенедикта Камбербэтча.