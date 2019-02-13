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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Annapurna TV экранизирует свежее эпическое фэнтези «Гибель королей»

Продюсерская компания Annapurna Television («Баллада Бастера Скраггса») приобрела права на роман Дженн Лайонс «Гибель королей» (The Ruin Of Kings) — первую книгу из будущей серии «Хор драконов» (A Chorus of Dragons). Многосерийному эпическому фэнтези ещё только предстоит найти подходящее пристанище.

Первый роман повествует о молодом воре Кирине, узнавшем, что он, вероятнее всего, является сыном принца. Это открытие делает главного героя частью сложного, запутанного пророчества, согласно которому Кирин окажет миру услугу, если останется в живых.

Книга увидела свет всего неделю назад — 5 февраля — и уже обзавелась первыми положительными отзывами. Лайонс — иллюстратор и художник с двадцатилетним стажем. Работала преимущественно в игровой сфере, поучаствовав в создании игр The Saboteur и The Lord of the Rings: Conquest от EA Games.

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