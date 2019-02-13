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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Starz ищет шоураннера для третьего сезона «Американских богов»

Кабельный канал Starz и создатели «Американских богов» — образцовые оптимисты, и трудности их лишь закаляют. Источник, близкий к производственной команде, сообщил порталу Deadline, что авторы и не затевали бы второй сезон, не рассчитывая на третий, который неофициально уже находится в разработке. Книга-то большая, и на её основе изначально планировалось построить пяти-шестисезонный сериал.

Второй сезон стартует 10 марта, а кабельный канал меж тем окунулся в поиски шоураннера для третьего. Ищут мастера-ювелира, который сможет уложиться и в сроки, и в бюджет. Официальное добро на съёмки проект получит, когда новый шоураннер подготовит «железобетонный» план продолжения. Тот же источник обмолвился, что третий сезон посвятят разделу романа, повествующему о событиях в городке Лейксайд.

Экранизация знаменитого тёмного фэнтези Нила Геймана повествует о мире древних и новых богов, которые готовятся к решающей битве за веру человечества. В центре этого великого противостояния оказываются таинственный Мистер Среда и его невольный помощник Тень.

В сериале снимаются Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Орландо Джонс и другие. Шоураннером второго сезона считается Джесси Александер. В исполнительных продюсерах наряду с Гейманом и Макшейном состоят Крис Бирн, Крэйг Цегильски, Скотт Хорнбахером, Стефани Берк, Хизер Беллсон и Родни Барнс. Производство на контроле у FremantleMedia North America.

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Темы
 
Американские боги
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