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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Дэннис Куэйд сыграет в праздничной комедийной антологии от Netflix

Потоковый сервис Netflix заказал съёмки восьмисерийной многокамерной комедии «Счастливого чего угодно» (Merry Happy Whatever) с Дэннисом Куэйдом («Искусство большего») в главной роли.

Куэйд сыграет волевого и решительного главу семейства Дона Куинна, вынужденного разрываться между требованиями своих неугомонных домочадцев и предрождественской суетой. И всё это накануне приезда младшей дочери, решившей нагрянуть домой на праздники со своим новым парнем.

Проект разрабатывают в формате антологии. События первого сезона разворачиваются в течение рождественской недели, а последующие сезоны, если сериал получит продление, расскажут о других праздниках в семействе Куиннов.

Шоураннером и сценаристом сериала выступает Такер Коули («Все любят Рэймонда»). Вдобавок он числится в команде исполнительных продюсеров, куда также входят Аарон Каплан, Дэна Хонор и Венди Триллинг. Производством займётся Kapital Entertainment.

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Счастливого чего угодно
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Дэннис Куэйд сыграет в праздничной комедийной антологии от Netflix

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