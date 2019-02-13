Дэннис Куэйд сыграет в праздничной комедийной антологии от Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix заказал съёмки восьмисерийной многокамерной комедии «Счастливого чего угодно» (Merry Happy Whatever) с Дэннисом Куэйдом («Искусство большего») в главной роли.

Куэйд сыграет волевого и решительного главу семейства Дона Куинна, вынужденного разрываться между требованиями своих неугомонных домочадцев и предрождественской суетой. И всё это накануне приезда младшей дочери, решившей нагрянуть домой на праздники со своим новым парнем.

Проект разрабатывают в формате антологии. События первого сезона разворачиваются в течение рождественской недели, а последующие сезоны, если сериал получит продление, расскажут о других праздниках в семействе Куиннов.

Шоураннером и сценаристом сериала выступает Такер Коули («Все любят Рэймонда»). Вдобавок он числится в команде исполнительных продюсеров, куда также входят Аарон Каплан, Дэна Хонор и Венди Триллинг. Производством займётся Kapital Entertainment.