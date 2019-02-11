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«Уловка-22» — тизер с датой выхода

Потоковый сервис Hulu выкатил многообещающий тизер мини-сериала «Уловка-22». Вдобавок экранизация одноимённого романа Джозефа Хеллера обзавелась точной датой выхода — 17 мая.

Действие шестисерийной сатирической трагикомедии разворачивается во время Второй мировой войны. Служащий авиаполка ВВС США капитан Йоссариан отчаянно рвётся домой, но командование сводит на нет возможность отбыть на родину. Попытки Йоссариана симулировать болезни и сумасшествие, дабы оказаться подальше от войны, вязнут в бюрократической канители, превращая действие в построенный на парадоксах фарс.

В мини-сериале снимаются Кристофер Эбботт, Джордж Клуни, Хью Лори, Кайл Чендлер, Джанкарло Джаннини, Дэниел Дэвид Стюарт, Рафи Гаврон, Остин Стоуэлл, Грэм Патрик Мартин, Джерран Хауэлл, Джон Рудницкий, Кевин Дж. О’Коннор и другие.

Срежиссировали проект Клуни, Грант Хеслов и Эллен Кёрас («Легион», «Озарк») по сценарию Люка Дэвиса («Лев») и Дэвида Мишо («По волчьим законам»). Все пятеро выступают исполнительными продюсерами наряду с Ричардом Брауном и Стивом Голином. Производство курируют Anonymous Content и Paramount Television.

14 Обсудить
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Видео Уловка-22
 
nk.lm
Лучший комментарий
+27

Поправка 22 - это когда чтобы сняли с боевых вылетов, нужна была справка от врача. Йоссариан хотел симулировать сумасшествие, типа боится смерти и поэтому не может летать. Но врач говорил, что бояться смерти - это нормально. Не нормально - хотеть летать на боевые вылеты с возможностью умереть. Поэтому, если ты нормальный и боишься смерти - тебе не дадут справки и ты все равно отправишься в бой. А если ненормальный и не боишься смерти, то все равно отправишься в бой, потому что ты этого хочешь и ни за какой справкой к врачу не пойдешь.
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