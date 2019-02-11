«Уловка-22» — тизер с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu выкатил многообещающий тизер мини-сериала «Уловка-22». Вдобавок экранизация одноимённого романа Джозефа Хеллера обзавелась точной датой выхода — 17 мая.

Действие шестисерийной сатирической трагикомедии разворачивается во время Второй мировой войны. Служащий авиаполка ВВС США капитан Йоссариан отчаянно рвётся домой, но командование сводит на нет возможность отбыть на родину. Попытки Йоссариана симулировать болезни и сумасшествие, дабы оказаться подальше от войны, вязнут в бюрократической канители, превращая действие в построенный на парадоксах фарс.

В мини-сериале снимаются Кристофер Эбботт, Джордж Клуни, Хью Лори, Кайл Чендлер, Джанкарло Джаннини, Дэниел Дэвид Стюарт, Рафи Гаврон, Остин Стоуэлл, Грэм Патрик Мартин, Джерран Хауэлл, Джон Рудницкий, Кевин Дж. О’Коннор и другие.

Срежиссировали проект Клуни, Грант Хеслов и Эллен Кёрас («Легион», «Озарк») по сценарию Люка Дэвиса («Лев») и Дэвида Мишо («По волчьим законам»). Все пятеро выступают исполнительными продюсерами наряду с Ричардом Брауном и Стивом Голином. Производство курируют Anonymous Content и Paramount Television.