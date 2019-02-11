Сериал «Проект „Синяя книга“» получил второй сезон

Кабельный канал History оформил фантастической драме «Проект „Синяя книга“» продление на десятисерийный второй сезон. Этому решению поспособствовал неугасимый интерес аудитории к теме непознанного, эффективно отразившийся на рейтингах проекта. За три дня каждый эпизод собирает у экранов 3,4 млн зрителей, выводя сериал в лидеры по популярности среди новых проектов текущего телесезона на кабеле.
Главным героем истории, основанной на рассекреченных правительственных материалах, выступает учёный-скептик, блестящий астрофизик и образцовый семьянин доктор Дж. Аллен Хайнек (Эйдан Гиллен), завербованный в середине прошлого века в сверхсекретный правительственный проект по изучению НЛО. В статусе главного научного консультанта Хайнеку предстоит столкнуться с массой задокументированных свидетельств того, что он объяснить не в силах.
Помимо Гиллена в сериале снимаются Майкл Маларки, Нил Макдонаф, Майкл Харни, Лора Меннелл, Ксения Соло и другие.
Исполнительными продюсерами проекта выступают сценарист Дэвид О'Лири, Роберт Земекис, шоураннер Шон Яблонски («Форс-мажоры»), Джек Рапке и Джеки Левин. Производством занимаются A+E Studios и Compari Entertainment.