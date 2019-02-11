Сериал «Проект „Синяя книга“» получил второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал History оформил фантастической драме «Проект „Синяя книга“» продление на десятисерийный второй сезон. Этому решению поспособствовал неугасимый интерес аудитории к теме непознанного, эффективно отразившийся на рейтингах проекта. За три дня каждый эпизод собирает у экранов 3,4 млн зрителей, выводя сериал в лидеры по популярности среди новых проектов текущего телесезона на кабеле.

Главным героем истории, основанной на рассекреченных правительственных материалах, выступает учёный-скептик, блестящий астрофизик и образцовый семьянин доктор Дж. Аллен Хайнек (Эйдан Гиллен), завербованный в середине прошлого века в сверхсекретный правительственный проект по изучению НЛО. В статусе главного научного консультанта Хайнеку предстоит столкнуться с массой задокументированных свидетельств того, что он объяснить не в силах.

Помимо Гиллена в сериале снимаются Майкл Маларки, Нил Макдонаф, Майкл Харни, Лора Меннелл, Ксения Соло и другие.

Исполнительными продюсерами проекта выступают сценарист Дэвид О'Лири, Роберт Земекис, шоураннер Шон Яблонски («Форс-мажоры»), Джек Рапке и Джеки Левин. Производством занимаются A+E Studios и Compari Entertainment.