AMC закрыл сериалы «В пустыне смерти» и «Сын»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Тяжко приходится проектам AMC за пределами вселенной «Ходячих мертвецов». Кабельный канал попрощался с сериалом «В пустыне смерти», чей третий сезон вернётся со второй восьмисерийной половиной 24 марта. Вдобавок под нож пущена семейная сага «Сын» с Пирсом Броснаном.

Оба проекта демонстрировали неплохие рейтинговые показатели, но этого оказалось недостаточно для продления. Пусть сериалом «В пустыне смерти» и занимается родная AMC Studios, производство, включающее обилие сложных трюков и спецэффектов, представляется каналу слишком затратным. Ну а у Броснана истёк краткосрочный контракт, и продлевать его стороны не стали.

Постапокалиптический боевик «В пустыне смерти» является свободной интерпретацией классического китайского романа «Путешествие на Запад». Это история о мастере-наёмнике Санни (Дэниел Ву) и его ученике с таинственным даром М. К. (Арамис Найт), которым предстоит долгое, опасное путешествие ради обретения истинного знания. Авторы «Шанхайского полдня» и «Я — четвёртый» Альфред Гоф и Майлз Миллар выступают создателями, шоураннерами и основными сценаристами сериала.

«Сын» — экранизация-вестерн одноимённого романа Филиппа Мейера о техасской династии нефтяных магнатов — вернётся со вторым сезоном 27 апреля. Шоураннером и главным сценаристом проекта числится Кевин Мёрфи («Вызов»). Производством занимается AMC Studios в сотрудничестве с Sonar Entertainment.

Решение о закрытии огласили на фоне новостей о том, что AMC обзавёлся правами на трансляцию «Убивая Еву» и «Манускрипта всевластия», которые стартуют на канале 7 апреля. Это поможет AMC заполнить лакуны в линейке оригинального контента без необходимости разбазаривать драгоценный производственный бюджет.