 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Новости аниме — лучшее за неделю Поездка в Англию на Retro Games Fair 2018 — ярмарку старых игр, консолей и компьютеров «Навсикая из долины ветров» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат Авторы Destiny покинули спутанные берега издательства Activision «Промар», «Код Гиас», «Академия супергероев» и «Мобильный доспех Gundam» выйдут в российский прокат
18
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: comicbook.comtwitter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Первый кадр из сериала «Пенниуорт»

Сериал «Пенниуорт» от кабельного канала Epix обзавёлся первым официальным промо-кадром, представляющим главного героя в исполнении Джека Бэннона. Авторы обещают остросюжетную драму с рейтингом R и обилием безумия, где Альфреду придётся иметь дело с «типичными и классическими злодеями из английской литературы».

Десятисерийный приквел, события которого разворачиваются в Лондоне образца 60-х, повествует о молодости будущего дворецкого и верного сподвижника Бэтмена Альфреда Пенниуорта. Сериал рассказывает о том, как ветеран британского спецназа создаёт частную охранную компанию и начинает работать вместе с миллиардером Томасом Уэйном (Бен Элдридж), отцом Брюса.

Шоураннер «Готэма» Бруно Хеллер выступает сценаристом, а также исполнительным продюсером наравне с режиссёром первого эпизода Дэнни Кэнноном. Премьеру обещают в июне.

Кадры из сериала «Пенниуорт»
18 Обсудить
Темы
 
Галерея Пенниуорт
 
Jose_Amorales
Лучший комментарий
+25

все бы ничего, но зачем ветерану спецназа и владельцу частной компании становится дворецким. Даже, если ты берешь ответственность за будущего Бэтмана, то становится дворецким все равно необязательно, даже, если ты - англичанин
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Автор «Готэма» займётся сериалом об Альфреде Пенниуорте
 
Первый кадр из сериала «Пенниуорт»
 
Сериал «Пенниуорт» от Epix обзавёлся исполнителями главных ролей

Тоже интересно

 
Кино «Страттон» — трейлер
 
Кино «Охотников за привидениями» могут запретить в Китае
 
Кино «Геошторм» — первый трейлер
 
«Эш против Зловещих мертвецов» — тизер и промо-арт второго сезона
 
Кино «Яндекс.Такси» профинансирует кино про себя
 
Кино Сборы фильмов в США за 19–21 августа: «Отряд самоубийц» остался в лидерах, из «Бен-Гура» не вышел блокбастер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Розовый апокалипсис - представлен релизный трейлер и сравнение графики Far Cry: New DawnВице-президент отдела разработки Rockstar Games покинул компанию после 20 лет работыNew Super Mario Bros. U Deluxe вернулся на вершину японского чарта, продажи Nintendo Switch растутDangerous Driving - основатели Criterion Games выпустят ПК-версию своей новой гонки эксклюзивно в Epic Games StoreВ Москве пройдет первая игровая конференция Mail.Ru Group
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика