Первый кадр из сериала «Пенниуорт»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сериал «Пенниуорт» от кабельного канала Epix обзавёлся первым официальным промо-кадром, представляющим главного героя в исполнении Джека Бэннона. Авторы обещают остросюжетную драму с рейтингом R и обилием безумия, где Альфреду придётся иметь дело с «типичными и классическими злодеями из английской литературы».

Десятисерийный приквел, события которого разворачиваются в Лондоне образца 60-х, повествует о молодости будущего дворецкого и верного сподвижника Бэтмена Альфреда Пенниуорта. Сериал рассказывает о том, как ветеран британского спецназа создаёт частную охранную компанию и начинает работать вместе с миллиардером Томасом Уэйном (Бен Элдридж), отцом Брюса.

Шоураннер «Готэма» Бруно Хеллер выступает сценаристом, а также исполнительным продюсером наравне с режиссёром первого эпизода Дэнни Кэнноном. Премьеру обещают в июне.