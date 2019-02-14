«Благие знамения» от Amazon получили дату выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Зимний пресс-тур TCA принёс сразу несколько новостей о «Благих знамениях». Во-первых, шестисерйная экранизация юмористического фэнтези сэра Терри Пратчетта и Нила Геймана выйдет на Amazon 31 мая. Во-вторых, Сатана из финального эпизода телепостановки заговорит голосом Бенедикта Камбербэтча. Правда, актёр в кадре не покажется, потому как персонаж ввиду характерных особенностей внешности создан при помощи CG.

Одноимённый роман повествует о демоне Кроули (Дэвид Теннант) и ангеле Азирафель (Майкл Шин), решивших сообща остановить грядущий конец света, потому что не желают покидать давно полюбившуюся им Землю.

В сериале снимаются Адриа Архона, Джон Хэмм, Нед Деннехи, Майкл Маккин, Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл, Мирей Инос, Ник Офферман и Фрэнсис Макдорманд.

Гейман выступает сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером проекта. Режиссёр всех шести эпизодов — Дуглас Маккиннон («Шерлок: Безобразная невеста», «Падение ордена»). Производственный процесс курируют BBC Studios, Narrativia и The Black Corporation.

А на десерт Amazon выкатил видеоролик, который служит опенингом мини-сериала: