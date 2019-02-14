Amazon экранизирует роман о сверхженщинах «Сила»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon берётся превратить роман Наоми Олдерман «Сила» (The Power) в десятисерийный триллер, дабы не только читателей, но и зрителей познакомить с бесподобной концепцией мира, населённого женщинами, бьющимися током. Проект продюсируют Джейн Фезерстоун («Бродчёрч») и Рид Морано («Рассказ служанки»).

События романа происходят в дивном мире, где всё женское население в подростковом возрасте приобретает особую силу — бить окружающих электрическим током. Ходячие источники экологически чистой энергии приобрели эту суперспособность благодаря генетической мутации, видимо, в результате многовекового угнетения.

Олдерман лично займётся сценарной адаптацией и войдёт в команду исполнительных продюсеров сериала. В производство под контролем Sister Pictures и Amazon Studios проект уйдёт через несколько месяцев.